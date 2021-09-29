الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر بـ«إكسبو دبي»: المنطقة العربية رائدة في مجال التنقل

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كشف مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي، تفاصيل تجربة الزائر الآسرة في جناح التنقل (ألف)، حيث ستصحب هذه التجربة الزوار في رحلة عبر الزمان والمكان ليستكشفوا طرق تفاعل البشر وتنقل البضائع والأفكار والبيانات، التي أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى.

وقال فريدوني: «انطلاقا من رغبتنا في الاستكشاف والتقدم، سيصطحب ألِف – جناح التنقل زواره في رحلة تزخر بالاستكشافات، يستكشفون فيها أفاقا جديدة وكيف يُشكل التنقل ركيزة للتقدم البشري، بما يؤدي إليه من تأسيس للروابط وتطوير لتقنيات جديدة.. نفخر بأن هذا الجناح يحتفل بالمنطقة العربية بصفتها منارة رائدة في مجال التنقل عبر العصور، إضافة إلى قدرتها على تغيير المفاهيم عما حققته هذه المنطقة من إنجازات. نأمل أن تكون هذه التجربة مصدر إلهام وحماس وتفاؤل بالمستقبل للزوار، لا سيّما الشباب منهم، وأن تُسهم في ترسيخ قناعتهم بأنه يمكن للبشرية تحقيق إنجازات مذهلة عندما نتواصل ونعمل معا على نطاق عالمي، وتؤكد لهم أنه لا شيء مستحيلا».

وتابع: «يشكل جناح التنقل واحدا من معالم الجذب المتميزة في إكسبو 2020 دبي، ويضم أعمالا أنجزت بتضافر جهود مساهمين محليين ودوليين. وقدم مركز محمد بن راشد للفضاء الخبرة والمحتوى للشق المتعلق بالفضاء. وعمل كل من شركة تصميم التجارب العالمية «مِت ستوديو»، وشركة التصميم وصناعة المجسمات للأفلام والبرامج التلفزيونية «ويتا وركشوب» التي تتخذ من نيوزيلندا مقرا، وشركة صناعة التجارب «ماغنوباس» الكائن مقرها في لوس أنجلِس، بالتعاون الوثيق مع إكسبو 2020 دبي، من أجل إعداد تجربة الزائر المُلهِمة التي يوفرها الجناح».

وصممت شركة «فوستر + بارتنرز» البريطانية المتخصصة في التصميم والهندسة المعمارية، الجناح، ويهدف التصميم الذي يتّخذ شكل أضلاع بها منحنيات إلى استحضار مفهوم التنقل؛ أما الطبقة الخارجية لهيكل المبنى، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، فهي مستلهمة من المصدات المصنوعة من الكروم وأجنحة الطائرات، وتعكس الحركة من المناطق المحيطة.

ويضم المبنى أيضا مضمارا بطول 330 مترا، جزء منه تحت الأرض والآخَر في الهواء الطلق. وسيتيح هذا المضمار للزوار فرصة مشاهدة أحدث أجهزة التنقل أثناء تشغيلها، إلى جانب مسرح ومنصة ثانية، بالإضافة إلى ساحة تحيط بالمبنى، وستستضيف جميع هذه المساحات عروضا وفعاليات وندوات ذات صلة بالتنقل.

جناح التنقل (ألِف) من أجنحة الموضوعات الثلاثة في إكسبو 2020 دبي، التي تستكشف موضوعات إكسبو 2020 (الفرص والتنقل والاستدامة).