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بعد إجراء فحوصات دقيقة.. شيخ الأزهر يحتاج علاجا طبيعيا مكثفا على الفقرات القطنية (بيان رسمي)

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بعد إجراء فحوصات دقيقة.. شيخ الأزهر يحتاج علاجا طبيعيا مكثفا على الفقرات القطنية (بيان رسمي) بعد إجراء فحوصات دقيقة.. شيخ الأزهر يحتاج علاجا طبيعيا مكثفا على الفقرات القطنية (بيان رسمي)

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أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة علي منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجه إلى علاج طبيعي مكثف علي الفقرات القطنية.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان الأربعاء، أن الدكتور أحمد الطيب بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وقدر الأزهر بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لشيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يغادر الإمام الأكبر مطلع الأسبوع المقبل، متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم؛ نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، في ال 4 من أكتوبر، والمشاركة أيضا في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم) في الخامس من أكتوبر والذي يوافق يوم المعلم العالمي.

المصرى اليوم

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