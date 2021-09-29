«المحافظين» و7 أحزاب سياسيه يناقشون مشاكل العمال الأسبوع المقبل

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تنظم امانة العمال بحزب المحافظين اجتماعا لتحالف أمانات الأحزاب السياسية للتشاور حول أهم المشاكل التي تواجهه الطبقة العاملة في مصر.

وقال شعبان خليفة، أمين العمال بالحزب، ان تحالف امانات عمال الأحزاب السياسة يضم إلى جانب حزب المحافظين: حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، الحزب الاشتراكي المصرى، الحزب الشيوعي المصرى، الحزب المصرى الديمقراطى، حزب الكرامة، حزب العربى الناصرى، حزب العيش والحرية.

وأضاف خليفة في بيان له أن اللقاء المقرر له الأسبوع المقبل يبحث أبرز المشاكل التي يتعرض لها العمال في مصر من تدني الأجور وتأخر المرتبات إلى جانب تصفية المصانع وغلق الشركات.