خالد سرحان يكشف حقيقة خلافة مع حمادة هلال

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كشف الفنان خالد سرحان حقيقة خلافه مع الفنان حمادة هلال، مشددًا على أنه فنان طيب ويحبه، ومن يقول إن هناك خلاف بينه وبين «هلال» مجرد «عبث» ولا يمكن أن يحدث بينهما أي مشاكل لأنه شخص بشوش وطيب ولطيف.

تابع سرحان خلال حواره إلى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة «CBC»، اليوم الأربعاء، أن والدته توفت منذ صغره، ووالده كان يرفض التمثيل، وذلك لأن ظروف العمل الفني صعبة وهي مهنة من لا مهنة له لأنه يمكن أن يعمل على دور اليوم وقد لا يعمل أدوار أخرى لسنوات.

أضاف الفنان أنه يرفض الأعمال بناء على «الكيف» وليس الكم لأن قوة الرفض مهمة للممثل لأنها صعبة وأنه يرفض أي دور لا يحبه، موضحًا أن بدايته كانت في المسرح وتحديدًا في مسرح الهناجر.

أوضح أنه يدعي الله تعالى دائمًا «أنه يجيله أدوار صعبة»، مثل دور «رفعت الدهبي» في مسلسل «اللي مالوش كبير»، حيث كان يحرص على ممارسة الرياضة لآداء الدور، رغم أنه يمارس الرياضة في الطبيعي لأنها مهمة للتنفس والذاكرة.