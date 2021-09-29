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إلهام شاهين: محمد صبحي «فنان عنوانه الالتزام».. وأحضر لعمل فني جديد معه

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إلهام شاهين: محمد صبحي «فنان عنوانه الالتزام».. وأحضر لعمل فني جديد معه إلهام شاهين: محمد صبحي «فنان عنوانه الالتزام».. وأحضر لعمل فني جديد معه

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كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تحضيرها لعمل فني جديد يجمعها بالفنان الكبير محمد صبحي، لم تكشف عن تفاصيله، وذلك خلال ندوة تكريم وتوقيع كتابها بدار الأوبرا المصرية.

وقالت خلال الندوة: «أنا بحضر لعمل فني جديد مع الأستاذ محمد صبحي، وشرف لأي فنان العمل معه».

وتابعت: «الفنان غير الملتزم لا يمكنه العمل مع الفنان الكبير محمد صبحي، لأن محمد صبحي فنان عنوانه الالتزام».

وتم تكريم الفنانة إلهام شاهين أول أمس في افتتاح المسرح القومي في دورته الـ14 حيث سلمته الدرع وسعادة التكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

يترأس المهرجان القومي للمسرح الفنان يوسف اسماعيل ومدير المهرجان إسماعيل مختار، وستنتهي فاعليات المهرجان يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل.

المصرى اليوم

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