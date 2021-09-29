كيف استفاد موقع اليمين المتطرف «ديلي ستورمر» من العملات المشفرة؟

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يدافع موقع «ذا ديلي ستورمر» على الإنترنت عن نقاء وتفوق العرق الأبيض، وينشر عبارات تآمرية مليئة بالكراهية ضد السود واليهود والنساء، وساعد في إلهام جرائم قتل بدوافع عنصرية، كما جعل مؤسسه أندرو أنجلين مليونيرا.

ويعد ذا ديلي ستورمر «The Daily Stormer» موقع إخباري أمريكي يديره ناشطون وصحفيون من المؤمنين بفكرة سيادة البيض، ويعتبر محررو الموقع أنهم جزء من حركة اليمين البديل، وتأسس الموقع على يد أندرو أنجلين في 2013 كموقع بديل لموقعه السابق «توتال فاشيزم».

يهدف الموقع باستمرار إلى جذب الجماهير الأصغر سنًا، وربما أولئك الذين يستكشفون فقط مفهوم التفوق الأبيض. ويوضح دليل الأسلوب الذي تم تسريبه مؤخرًا الأهداف الجمالية للنشر وروحه.

ويكتب أنجلين: «ينجذب القارئ في البداية إلى الفضول أو الفكاهة الشقية، ويتم إيقاظه ببطء على الواقع من خلال قراءة نفس النقاط». مضيفاً: «يجب ألا يتمكن غير العقائدي من معرفة ما إذا كنا نمزح أم لا».

وأصبح الموقع على الأرجح موقع الكراهية الرائد على الإنترنت، واستخدم أنجلين السخرية والمبالغة لجذب القراء من جيل الألفية، وكانت عبارة «النازية غير الساخرة التي تتنكر في صورة النازية الساخرة» هي الطريقة التي وصف بها نهجه، ونشر مئات من المقالات العنصرية التي تستهدف السود واليهود.

ساعدت الانتخابات الأمريكية في رفع ديلي ستورمر من موقع واحد من عدة مواقع مؤثرة للقومية البيضاء إلى منصة رئيسية لليمين البديل، على الرغم من أن الموقع لم يكن بنفس الشعبية التي أراد أنجلين أن يفكر فيها الناس. غالبًا ما كان يتفاخر بأن الموقع يجذب ملايين الزوار الفريدين شهريًا.

وأخذ بعض قراء الموقع رسائله بجدية قاتلة، بما في ذلك ديلان روف، الذي قتل تسعة من رواد الكنيسة السود في تشارلستون، كارولينا الجنوبية، في عام 2015، وجيمس هاريس جاكسون، المتهم باستخدام السيف لقتل رجل أسود في مدينة نيويورك واستشهد بصحيفة ديلي ستورمر باعتبارها تأثيرًا أيديولوجيًا، وويليام أتشيسون، الذي قتل اثنين من طلاب الثانوية في نيو مكسيكو.

ويعود مصدر أغلب تمويل الموقع من خلال تبرعات يطلبها أنجلين من زوار الموقع، وكان والده يتلقى تبرعات من زوار الموقع ليعطيها لابنه مما أثار احتجاجات. وقال أنجلين لمجلة «مذر جونز» أنه تلقى التبرعات من أشخاص في وادي السيليكون، وسانتا كلارا في كاليفورنيا، حيث مقرات آبل وإنتل، ومصدر أكبر عدد لزوار موقعه.

ولجأ أنجلين إلى العملات الرقمية، التي يمكن استخدامها بطرق أكثر سرية لتجنب إشراف البنوك والهيئات التنظيمية والمحاكم. ووفقًا للبيانات التي ذكرتها وكالة أسوشيتد برس، استخدم أنجلين العملات المشفرة واستفاد من شبكة عالمية من المؤيدين للحصول على 112 من عملة بيتكوين على الأقل منذ يناير 2017، وهو ما يعادل 4.8 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.

يجذب الموقع العديد من الجمهور الشاب ومتعدد الأيديولوجيات، ومدح بعض الكتاب من ناشطي سيادة البيض «ذا ديلي ستورمر»، إلا أن غيرهم اعتبروا الموقع شائكا واتهموا أنجلين بأنه عميل محرض مخرب يحقق أهداف اليمين المتطرف. ويدير الموقع ما يُطلق عليه تسمية «المتصيدون». وفي 2017، بعد إثارة استياء عام بإهانة ضحية الدهس في احتجاجات شارلوتسفيل، منع الموقع من قبل مسجلي النطاقات.

وتحمل عشرات القصص على الصفحة الرئيسية لـ «ديلي ستورمر» اسم أنجلين الذي يدين بأكثر من 18 مليون دولار في أحكام قانونية في الولايات المتحدة لأشخاص قام هو وأتباعه بمضايقة وتهديدهم. وحاول ضحاياه- وفشلوا- في العثور عليه. فهو ليس لديه حسابات بنكية واضحة أو ممتلكات عقارية في الولايات المتحدة، ولا تزال ثروته من البيتكوين بعيدة المنال.

تقول بيث ليتريل، المحامية والتي تساعد في تمثيل أحد ضحايا أنجلين، إنه أصبح من الصعب استخدام النظام القانوني للقضاء على مجموعات الكراهية لأنها تعمل الآن باستخدام شبكات الإنترنت والأموال الافتراضية. وأضافت: «لقد تمكنا من مقاضاة منظمة»كو كلوكس كلان الإرهابية«. وأوضحت، أن القيام بالشيء نفسه اليوم أصعب بكثير، فالقانون يتطور ولكنه متأخر عن الضرر.

في أغسطس 2017، بعد أسبوع من مسيرة «توحيد اليمين» في شارلوتسفيل التي يواجه فيها أنجلين اتهامات من محكمة أمريكية بالتآمر للتخطيط للمسيرة المميتة والترويج لها، تلقي أنجلين 14.88 بيتكوين، وهو مبلغ تم اختياره لإشاراته المائلة إلى شعار التفوق الأبيض، وكان هذا أكبر تبرع له بعملة بيتكوين، وتقدر قيمته بأكثر من 641 ألف دولار بسعر الصرف اليوم. وجادل محامي أنجلين السابق، مارك راندازا، بأن الرقابة السياسية من قبل السلطات المالية دفعت أنجلين إلى العملة المشفرة من خلال إبعاده عن الخدمات المصرفية التقليدية، والتي قال إنها «تشبه النازية أكثر مما كان يأمل أندرو أنجلين أن يكون».

وفي حين أن أنجلين تحول على الأرجح إلى بيتكوين لأسباب قهرية، إلا أن جزءًا من جاذبية العملة المشفرة لليمين الراديكالي هي أيديولوجية. وأطلق ريتشارد سبنسر، وهو أميركي متشدد لتفوق العرق الأبيض، على البيتكوين لقب «عملة اليمين البديل».

في نوفمبر 2020 تخلى أنجلين عن استخدام عملة بيتكوين وطلب من مؤيديه إرسال الأموال إليه فقط من خلال عملة «مونيرو»، وهي عملة مصممة لتعزيز إخفاء الهوية من خلال إخفاء البيانات حول المستخدمين والمعاملات. ونشر دليلًا جديدًا في فبراير 2021 حول كيفية استخدام مونيرو، والذي تضمن تعليمات للمتبرعين من غير الولايات المتحدة.

وتم إسقاط «ديلي ستورمر»، بواسطة «جودادي»، مسجل النطاق الخاص به، ثم بواسطة زوهو و«SendGrid»، اللذين قدما خدمات البريد الإلكتروني، ومن خلال كلاود فلير، الذي يوفر الحماية من الهجمات الإلكترونية، واختفى الموقع، كما تم إغلاق مواقع أخرى تابعة لليمين البديل.