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تعدوا عليه بالشوم.. مزارع يستعين بـ 3 أشخاص لاختطاف جاره وقتله في أسوان

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تعدوا عليه بالشوم.. مزارع يستعين بـ 3 أشخاص لاختطاف جاره وقتله في أسوان تعدوا عليه بالشوم.. مزارع يستعين بـ 3 أشخاص لاختطاف جاره وقتله في أسوان

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تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط 3 متهمين باختطاف أحد الأشخاص والتعدي عليه بالضرب حتى وفاته، بسبب خلافات الجيرة الزراعية بين المجني عليه وأحد المتهمين «هارب».

تلقى مركز أبوسمبل بأمن أسوان بلاغًا من مستأجر قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، بحدوث مشاجرة بينه وآخرين حال تواجده بأرضه المستأجرة وقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات بالرأس واصطحاب شقيقه بسيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية ولاذوا بالهرب، لوجود خلافات سابقة بين أحد المتهمين ومستأجري الأرض السابقين، وفي وقت لاحق عُثر على جثة شقيقه المختطف بمدق صحراوي.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، ومفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسوان، عن أن وراء ارتكاب الواقعة مزارع، وعاطلان أحدهما مسجل جنائي، وسائق.

بتقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، تمكنت من ضبطهم عدا الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لخلافات الجيرة الزراعية بين المجني عليه والمتهم الأول.

وأضافوا أنهم اختطفوا المجني عليه وتوجهوا به إلى مكان العثور والتعدي عليه بـ«الشوم» محدثين إصابته التي أودت بحياته، وتركوه جثة هامدة وفروا هاربين، وأرشدوا عن الأداتين المستخدمتين في التعدي على المجني عليه والسيارة المستخدمة في اختطافه.

المصرى اليوم

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