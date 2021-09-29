تشكيل برشلونة الرسمي أمام بنفيكا .. كومان يفاجئ الجميع

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اعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشكيلة البارسا في مواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي والتي تنطلق مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق المباراة بين الفريقين عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة فضلاً عن برشلونة وبنفيكا فريقي: بايرن ميونخ الألماني ودينامو كييف الأوكراني.

وسقط برشلونة في الجولة الأولى بشكل مخيب للآمال على ملعبه بالخسارة أمام العملاق البافاري فريق بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.

وكشفت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة سيدفع بكل أوراقه الرابحة من أجل حسم هذه المباراة وتحقيق الفوز.

وسيخوض فريق برشلونة مباراة بنفيكا بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: جارسيا وجيرارد بيكيه ورونالد أراخو وسيرجينو ديست.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو.