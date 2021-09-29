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منتخب يعلن أسماء المحترفين النهائية عقب مباراة ليبيريا

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منتخب مصر يعلن أسماء المحترفين النهائية عقب مباراة ليبيريا منتخب يعلن أسماء المحترفين النهائية عقب مباراة ليبيريا

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شدد المدرب العام للمنتخب الوطني ضياء السيد على أهمية مباراة ليبيا مؤكدًا أنه من الصعب إحداث تغييرات كثيرة في الوقت الحالي .

وقال ضياء السيد في تصريحات للصحفيين قبل بداية تدريبات المقامة على برج العرب: لدينا مباراة مهمة نسعى من خلالها تصدر المجموعة، لا يوجد لدينا وقت لإجراء تغييرات كثيرة وسنعتمد على جميع اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين في الخارج.

وعن قائمة المحترفين المنضمين لقائمة المنتخب في المعسكر الحالي قال ضياء السيد: لقد قمنا باختيار تسعة لاعبين، لكن لا أستطيع أن أقول أن جميعهم سيتواجدون في القائمة النهائية والتي سنعلن عنها عقب مباراة ليبيريا الودية.

وتحدث السيد عن المدير الفني الجديد لمنتخب كارلوس كيروش قائلًا: يعقد معنا ومع اللاعبين جلسات يومية تمتد إلى تسع ساعات ويتابع العديد من مقاطع الفيديو للاعبين لعل أبرزهم مهند لاشين وأحمد سمير وبالفعل هما معنا في المعسكر الحالي.

المصرى اليوم

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