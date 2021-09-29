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شدد المدرب العام للمنتخب الوطني ضياء السيد على أهمية مباراة ليبيا مؤكدًا أنه من الصعب إحداث تغييرات كثيرة في الوقت الحالي .

وقال ضياء السيد في تصريحات للصحفيين قبل بداية تدريبات المنتخب المقامة على ستاد برج العرب: لدينا مباراة مهمة نسعى من خلالها تصدر المجموعة، لا يوجد لدينا وقت لإجراء تغييرات كثيرة وسنعتمد على جميع اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين في الخارج.

وعن قائمة المحترفين المنضمين لقائمة المنتخب في المعسكر الحالي قال ضياء السيد: لقد قمنا باختيار تسعة لاعبين، لكن لا أستطيع أن أقول أن جميعهم سيتواجدون في القائمة النهائية والتي سنعلن عنها عقب مباراة ليبيريا الودية.

وتحدث السيد عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر كارلوس كيروش قائلًا: يعقد معنا ومع اللاعبين جلسات يومية تمتد إلى تسع ساعات ويتابع العديد من مقاطع الفيديو للاعبين لعل أبرزهم مهند لاشين وأحمد سمير وبالفعل هما معنا في المعسكر الحالي.