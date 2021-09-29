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بيراميدز يعلن التعاقد مع حسين السيد

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بيراميدز يعلن التعاقد مع حسين السيد بيراميدز يعلن التعاقد مع حسين السيد

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أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع حسين السيد الظهير الأيسر من صفوف نادي طلائع الجيش في صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأتمت إدارة بيراميدز تعاقدها مع نظيرتها بطلائع الجيش، الاتفاق بشأن ضم الظهير الأيسر لمدة ٤ سنوات قادمة حيث يستمر التعاقد حتى عام ٢٠٢٥.

وحسين السيد من مواليد ١٨ سبتمبر من عام ١٩٩١ وسبق له اللعب في العديد من الأندية ومن بينها الأهلي ومصر المقاصة والاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي وطلائع الجيش والإسماعيلي.

ولعب حسين السيد الظهير الأيسر ٧٣ مباراة في الدوري المصري الممتاز سجل خلالها ٥ أهداف وصنع ثلاثة، وفي كأس خاض ١٠ مباريات سجل فيها هدفين وصنع مثلهما، كما خاض ٣١ مباراة في دوري المحترفين السعودي سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا، وفي كأس خاض ٣ مباريات، ولعب ٣ مباريات في الدوري التونسي ومباراتين في كأس تونس، ومباراة واحدة في كأس السوبر المصري.

وعلى المستوى القاري، خاض حسين السيد ٥ مباريات في دوري أبطال أفريقيا صنع فيها هدفا، وخاض مباراة واحدة في كأس السوبر الأفريقي، ودوليا شارك الظهير الأيسر مباراتين بقميص منتخب مصر الأول.

المصرى اليوم

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