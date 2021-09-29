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الفنانة رودينا فهمي تكشف لأول مرة سبب اعتزالها

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الفنانة رودينا فهمي تكشف لأول مرة سبب اعتزالها الفنانة رودينا فهمي تكشف لأول مرة سبب اعتزالها

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كشفت الفنانة رودينا فهمي، سبب اعتزالها العمل الفني لأول مرة، قائلة: «قدمت أكثر من 25 مسلسلًا خلاف المسرح، وكنت على وشك أن أكون مشهورة جدًا، ولكني اعتزلت بعد الجلوس مع نفسي والتأمل في المستقبل،.. قلت طب فلاني الفلاني المشهور وصل لأيه... كبر ومش قادر يصرف أو يوفر قيمة علاج، وفي ناس ماتت موتة وحشة».

وتابعت «فهمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء أن الاعتزال في الصغر صعب، مشيرة إلى أن الكثير من الفنانين الآن يقومون بفتح الكثير من المشاريع، لكي يقوموا بتوفير دخل مادي مستمر، خاصة ان الجيل القديم من الفنانين تعرض للكثير من الازمات.

ولفتت إلى أن الفنان إسماعيل ياسمين كان إنسانًا جميلًا وحبوبًا، وقدم الكثير من الأعمال الفنية، ولكن في آخر حياته كان حياته صعبة، معقبة:«كان في آخر حياته بينام على جرائد».

وأشارت إلى أنها اعتزلت ولا تفكر العودة إلى الفن مرة اخرة، معقبة:«انان اعتزلت لربنا، واتحجب، واتعرض عليا أشتغل بالحجاب، ولكني ربنا عوضني إني اكون خبيرة تجميل معروفة، وفتحت اكاديمية لتعليم الميكب آب»

المصرى اليوم

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