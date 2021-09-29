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هل يمثل النجيل الصناعي أزمة لمنتخب أمام ليبيا؟.. عبدالله السعيد يرد

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هل يمثل النجيل الصناعي أزمة لمنتخب مصر أمام ليبيا؟.. عبدالله السعيد يرد هل يمثل النجيل الصناعي أزمة لمنتخب أمام ليبيا؟.. عبدالله السعيد يرد

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شدد عبدالله السعيد صانع ألعاب منتخب الأول لكرة القدم ونجم فريق بيراميدز، على أهمية مباراتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتحدث عبدالله مع الصحفيين قبل تدريبات المصري اليوم حيث قال: «جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز في مباراتي ليبيا، لدينا جهاز فني جديد مميز ويتحدث معنا كثيرًا عن أهمية الفترة المقبلة».

وأكمل السعيد حديثه: «لدينا من الخبرات ما يكفي للتعامل مع أرضية ملعب المنتخب الليبي الذي أرضيته من النجيل الصناعي فقد سبق وخضنا العديد من المباريات في القارة الإفريقية على مثل هذه الملاعب».

وأنهى عبدالله السعيد حديثه قائلًا: «هدفنا هو الحصول على الست نقاط أمام ليبيا وتصدر المجموعة».

المصرى اليوم

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