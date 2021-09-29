أخبار عاجلة

اللواء سمير فرج قائد السيسي فى الجيش يروي كواليس لأول مرة عندما كان ملازم -
الليلة.. يد الزمالك يواجه برشلونة في ربع نهائي كأس العالم للأندية -
إبراهيم سعيد عن أزمة مونديال اليد: «عدم احترام واستخفاف بمجلس الزمالك» -
«خرجت منه كما ولدتني أمي».. ريهام سعيد تتحدث عن تعافيها من كورونا -
سوبر جلوب السعودية.. جلسة تحفيزية من «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل مواجهة برشلونة -
سوبر جلوب السعودية.. مدرب الزمالك: الإصرار والعزيمة سلاحنا أمام برشلونة -
السيسي يصدَّق على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية -
انتخابات لجان «الشيوخ»: «عبيد» لـ «الخارجية» و«منتصر» لـ «الدفاع» و«الجبلي» لـ «الزراعة» -
رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر -
علي هشام: جاهزون لمواجهة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له

Print

ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه لملك البحرين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ‎سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله ـ.

ورحب الملك حمد بن عيسى بسموه، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط ‎البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.


كما استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ ‎حفظهما الله ـ لسمو ولي عهد مملكة البحرين، الذي حمله تحياته وتقديره لهما ـ أيدهما الله ـ.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين، مأدبة غداء، تكريماً للأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق.

واستقبل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني بمملكة البحرين، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث تم تبادل الأحاديث الودية وجرى استعراض ‎العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له

ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية

الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية