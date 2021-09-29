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القمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20 بشأن أفغانستان ستكون موسعة

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القمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20 بشأن أفغانستان ستكون موسعة القمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20 بشأن أفغانستان ستكون موسعة
تستضيف قطر والدول المجاورة لكابول وصندوق النقد

القمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20 بشأن أفغانستان ستكون موسعة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم (الأربعاء)، أن القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان، ستعقد بشكل موسع بمشاركة قطر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول المجاورة لأفغانستان.

وأوضح "دراجي" أن جزءاً من المناقشة سينصب على الخطوات التي يرغب المجتمع الدولي ومجموعة العشرين في اتخاذها؛ لتجنب تحول أفغانستان من جديد إلى ملاذ للإرهاب الدولي.

ولفت إلى أن هناك تبادلاً للآراء والتجارب حول ما يمكن فعله؛ لتجنب انتشار جديد للإرهاب وانتقاله إلى أوروبا والدول المجاورة.


وتعقد القمة الاستثنائية لزعماء مجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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