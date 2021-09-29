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"أمانة الرياض" تعتمد التنظيم الجديد لنشاط المطابخ السحابية بنطاق العاصمة

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يهدف إلى توفير بيئة استثمارية محفزة لنمو القطاع والارتقاء بجودة الخدمات

اعتمدت أمانة منطقة الرياض التنظيم الجديد لنشاط المطابخ السحابية في نطاق العاصمة بهدف توفير بيئة استثمارية محفزة لنمو أحد أبرز القطاعات الناشئة تماشياً مع مستهدفات تنمية المدينة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيها.

وتفصيلاً، تضمن التنظيم 18 اشتراطاً خاصاً بنشاط المطابخ السحابية التي تعنى بتقديم خدمات تجارية خاصة بإعداد وجبات الطعام أو العمل على تحضيرها بصورة نهائية، وتسليم الطلبات لمندوبي توصيل التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب توفيرها مرونة أكبر لأكثر من علامة تجارية يمكنها استخدام البنية التحتية للمطبخ في موقع واحد.

ومن المنتظر أن تسهم المطابخ السحابية في تخفيض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمطاعم، ومساعدة المنشآت على التكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة، وتسهيل الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء عبر تطبيقات التوصيل، وتقليل متوسط وقت الانتظار لاستلام الطلبات وتسليمها، إلى جانب اكتساب الخبرات من شركات المطاعم المتجاورة.

ويأتي تنظيم أمانة منطقة الرياض لنشاط المطابخ السحابية متكاملاً مع مبادرات وبرامج متعددة أطلقتها الأمانة بهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية المستجدة في العاصمة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنمية اقتصاد المدينة، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين، ودعم القطاعات الوطنية الواعدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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