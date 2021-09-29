البنك الأهلي يلتقي جمهورية شبين وديًا في ثاني تجاربه الوديه

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يخوض فريق البنك الأهلي التجربة الودية الثانية غداً أمام جمهورية شبين قبل السفر لمعسكر مغلق السبت المقبل ببرج العرب، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

كان البنك الأهلي حقق فوزا كبيرا في المباراة الودية الأولى على منشأة البكاري بستة أهداف للاشيء أحرزها كل من موسي دياوارا هدفين وأحمد سعيد الوافد الجديد ومحمود السيد وشادي رضوان ولكل منهم هدفاً وأحرز مدافع فريق البكاري هدفاً في مرماه.

وشهدت المباراة غياب عدد كبير من لاعبي فريق البنك الأهلي الذين خاضوا مرانا قبل إنطلاق اللقاء وهم كريم بامبو وفادي فريد واسامة إبراهيم وعاصم صلاح ومحمد دبش ومعروف يوسف وأسامة فيصل ومحمد بسيوني ومحمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد ياسر الذي يؤدي برنامج تأهيلي للعودة للتدريبات الجماعية.