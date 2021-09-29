«الإسكان»: إنشاء 9 مجمعات خدمات وتطوير 29 مركز شباب في شبين القناطر

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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز شبين القناطر فى القليوبية، والتى يتولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويضم المركز 9 وحدات محلية، بها 36 قرية، و148 تابعا.

وقال وزير الإسكان إن المشروعات المخططة والجارى تنفيذها بمركز شبين القناطر تشمل إنشاء 9 مجمعات لخدمات المواطنين، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتُقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى «سجل مدنى- شهر عقارى- بريد- مكتب تموين- مكتب تضامن اجتماعى- وحدة محلية- مجلس محلى»، إذ تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وإنشاء وإحلال 11 مركز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 18 مركز شباب، تضم ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتيريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، وحضانة ومكتبة، وجيم وصالة ألعاب وصالات أنشطة.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الأعمال تشمل أيضا إنشاء وإحلال 10 كبارى سيارات على المجارى المائية، وتطوير وتوسيع 10 كبارى أخرى، للربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة، وبين القرى وبعضها، بجانب إنشاء نقطة إسعاف، وتطوير 5 نقاط إسعاف أخرى لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وإنشاء وتطوير 23 وحدة ومركزا صحيا، طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة لرفع كفاءة 7 وحدات صحية.

وأضاف أن الأعمال بالمركز تشمل إنشاء 9 مجمعات للخدمات الزراعية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى.