مجلس الدولة : جميع المباني والمقار جاهزة للعام القضائي الجديد

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أكد مجلس الدولة أن جميع مباني ومقرات المجلس على مستوى محافظات الجمهورية تم تجهيزها استعدادًا للعام القضائي الجديد 2021/ 2022، والمقرر ان يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وذكر المجلس في بيانه انه جاري تأسيس المبنى الجديد بمحافظة قنا استعدادًا للعام القضائي، كما تم تجهيز جميع الاستراحات لاستقبال الأعضاء.

وفي السياق ذاته اعتمد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة للعام القضائي 2021/2022.

وتضمن قرار الحركة تولي المستشار محمد محمود محمد عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهيئة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل؛ كما تم تكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير – نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.