تقرير: الخطوط القطرية تستأنف التحليق بطائرات إيه 380 قبل الموعد المقرر

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قال تقرير نُشر اليوم الأربعاء إن شركة الخطوط الجوية القطرية ستسأنف الرحلات بطائرات إيرباص إيه380 في وقت سابق على الموعد المقرر لتعويض عجز في الطاقة الاستيعابية ناتج عن وقف تحليق بعض طائراتها من طراز إيه350.

كانت الشركة قد أوقفت في العام الماضي تحليق طائراتها العشر إيه380 إلى أجل غير مسمى بعد انهيار قطاع السفر للمسافات الطويلة جراء جائحة كوفيد-19، وقالت إنها ستستخدم خمسا منها فقط عند عودتها إلى الخدمة.

ونقلت مجلة إكزيكتيف ترافلر عن الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر قوله إن الخطوط القطرية ستشغل رحلات بخمس من طائراتها إيه380 بدءا من نوفمبر تشرين الثاني، مع احتمال عودة الطائرات العشر جميعها إلى الخدمة في العام المقبل.

ونقلت عنه المجلة قوله «يتعين علينا توفير طاقة استيعابية لركابنا الذين يحتاجون شركات طيران لنقلهم إلى أحبائهم لعطلة عيد الميلاد».

وأكد ممثل لشركة الخطوط القطرية صحة التقرير.