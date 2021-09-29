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ميركل تؤكد أهمية «المكتسبات الديمقراطية» لتونس بالنسبة لاستقرار البلاد

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ميركل تؤكد أهمية «المكتسبات الديمقراطية» لتونس بالنسبة لاستقرار البلاد ميركل تؤكد أهمية «المكتسبات الديمقراطية» لتونس بالنسبة لاستقرار البلاد

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قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها أكدت في اتصال مع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء على أهمية المكتسبات الديمقراطية في تونس لاستقرار البلاد.

وأضاف في بيان «ركزت المحادثات على الموقف السياسي الداخلي في تونس والعلاقات الثنائية. أشادت المستشارة بالمكتسبات الديمقراطية التي حققتها تونس من قبل».

وتابع قائلا «شددت على أهمية المكتسبات الديمقراطية لاستقرار البلاد وسلامتها. من الضروري العودة للديمقراطية البرلمانية في ظل حوار مع كل اللاعبين السياسيين».

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