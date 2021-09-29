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أوروبا الشرقية تقع فريسة لثنائية "كورونا – الإيدز"

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أوروبا الشرقية تقع فريسة لثنائية "كورونا – الإيدز" أوروبا الشرقية تقع فريسة لثنائية "كورونا – الإيدز"
التركيز على الأولى أدى لانتشار الثاني

أوروبا الشرقية تقع فريسة لثنائية

‬في أحد شوارع بوخارست، يتجمع مدمنو المخدرات حول سيارة إسعاف لجمع الحقن النادرة، وبينما تتركز الأنظار على جائحة "كوفيد-19"، تتباطأ الحرب ضد فيروس نقص المناعة البشرية ويتقدم "الإيدز" مقنّعاً في أوروبا الشرقية.

وتجول ألينا شياو، من الجمعية الرومانية لمكافحة الإيدز، ثلاث مرات في الأسبوع في الأحياء الحساسة في العاصمة بوخارست؛ لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر وتزويدهم بمعدات معقمة لتجنب خطر انتقال العدوى، لكنّ المخزون بدأ ينفد وباتت الجولات أقصر.

فبسبب نقص الأموال العامة في ظل تركز كل الجهود على مكافحة ، قد تُضطر سيارة الإسعاف إلى البقاء في المرآب بعد شهر، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحتى قبل الأزمة الصحية، كانت بلدان الكتلة الشيوعية السابقة من الأكثر تضرراً على هذا الصعيد، ففي عام 2019، استحوذت أوروبا الشرقية على 76 في المئة من حالات الإيدز، التي تم تشخيصها في القارة العجوز، بحسب المركز الأوروبي للوقاية والسيطرة على الأمراض.

وأتى تفشي فيروس كورونا ليفاقم الوضع المعقّد أساساً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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