محافظ المنوفية: إزالة 481 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

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قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بلغ 481 حالة تعد حتى الآن بمختلف جهات الولاية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ245 حالة على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 12023م2 و236 حالة على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 28 فدانا و13 قيراطا و21 سهما.

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.