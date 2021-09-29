محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان آليات التحول الرقمي بالجمهورية الجديدة

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاربعاء، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والوفد المرافق لها، لمناقشة استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة، وذلك على هامش ورشة العمل المكثفة التي تنظمها وزارة الاتصالات للقيادات التنفيذية بالمحافظة باسم «استراتيجية مصر الرقمية نحو مجتمع رقمي تفاعلي وآمن».

وشدد المحافظ على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن هناك اهتمام شديد للإسراع في تطبيق منظومة التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل العمل في الجهات الحكومية.

وأثنى المحافظ على الجهود التي تبذلها وزارة الإتصالات في تحقيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي. ورحب بتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها وزارة الإتصالات نحو التحول الرقمي، وذلك للعاملين بالمحافظة وخاصة الاهتمام بتدريب الكوادر اللازمة من قيادات الصف الثاني والثالث.

وخلال اللقاء؛ كرم المحافظ ونائب وزير الاتصالات العاملين الذين اجتازوا دورة «تهيئة التحول الرقمي» التي نظمتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع المحافظة، مؤكدين أن التحول الرقمي يحتاج لبنية تحتية قوية ودورات عمل مؤهلة لاستيعاب الرقمنة.

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الاتصالات يبحثان استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة (صور)