أخبار عاجلة

اللواء سمير فرج قائد السيسي فى الجيش يروي كواليس لأول مرة عندما كان ملازم -
الليلة.. يد الزمالك يواجه برشلونة في ربع نهائي كأس العالم للأندية -
إبراهيم سعيد عن أزمة مونديال اليد: «عدم احترام واستخفاف بمجلس الزمالك» -
«خرجت منه كما ولدتني أمي».. ريهام سعيد تتحدث عن تعافيها من كورونا -
سوبر جلوب السعودية.. جلسة تحفيزية من «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل مواجهة برشلونة -
سوبر جلوب السعودية.. مدرب الزمالك: الإصرار والعزيمة سلاحنا أمام برشلونة -
السيسي يصدَّق على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية -
انتخابات لجان «الشيوخ»: «عبيد» لـ «الخارجية» و«منتصر» لـ «الدفاع» و«الجبلي» لـ «الزراعة» -
رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر -
علي هشام: جاهزون لمواجهة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير السياحة يلتقي السفير البريطاني لبحث سبل التعاون بين البلدين

Print
وزير السياحة يلتقي السفير البريطاني لبحث سبل التعاون بين البلدين وزير السياحة يلتقي السفير البريطاني لبحث سبل التعاون بين البلدين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، الذي تولي مهام منصبه خلفا للسفير جيفري آدامز، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، خاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا خاصة في ظل رفع اسم من القائمة الحمراء.

وخلال اللقاء، استعرض العناني المجهودات التي تقوم بها مصر حاليا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة مثل سياحة المغامرات، ودمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتح السياحة الثقافية، وذلك من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبوسمبل، ما سيساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً، ويجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر.

وعلى صعيد مجال العمل الأثري بحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين البلدين في مجال استرداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية.

كما قام الوزير باطلاع السفير البريطاني على الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بمرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين

تعاون بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين

سفير البحرين يهنئ مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد

سفير البحرين يهنئ مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد

8 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو في كوريا الجنوبية

8 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو في كوريا الجنوبية

نائبة: «أكتوبر» ملحمة وطنية انتصر فيها المصريون

نائبة: «أكتوبر» ملحمة وطنية انتصر فيها المصريون