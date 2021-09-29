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سفير كوريا الجنوبية يزور الإسكندرية لبحث تعزيز التعاون بين البلدين (صو)

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سفير كوريا الجنوبية يزور الإسكندرية لبحث تعزيز التعاون بين البلدين (صو) سفير كوريا الجنوبية يزور الإسكندرية لبحث تعزيز التعاون بين البلدين (صو)

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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأربعاء، هونج جن ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، لبحث سبل توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين الجانبين على كل الأصعدة.

وأكد المحافظ عمق وقوة العلاقات بين وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن هناك استثمارات كبير بين البلدين حيث تم توقيع أكثر من 40 اتفاقية تعاون منذ 1979.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية تعد مركزا هاما لجذب الاستثمارات كما أنها مركز تسويقي رائع للمنتجات الكوريا.

ورحب المحافظ بزيادة التواصل مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية ومتابعة طلبات الشركات المصرية والكورية من خلال زيادة التبادل التجاري الاقتصادي الاستثماري، لافتا إلى أن تفوق الشركات الكورية في مجال الإلكترونيات يفتح المجال لكثير من التعاون المتبادل بين الإسكندرية و كوريا الجنوبية.

وأكد الشريف أن المحافظة على أتم الاستعداد لتذليل أي عقبات أو معوقات تواجهها الجالية الكورية في الإسكندرية.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن تلك الزيارة تعد الزيارة الثالثة له لمدينة الإسكندرية منذ توليه المنصب في يوليو الماضي.

وأكد السفير أهمية تفعيل الاتفاقية المبرمة سنة 2000 بين الإسكندرية و مدينة انتشون لتعميق العلاقات بين كوريا و الإسكندرية. كما رحب بزيادة الإستثمار والاقتصادي بين الجانبين.

سفير كوريا الجنوبية يزور الإسكندرية لبحث تعزيز التعاون بين مصر وبلاده (صو)
سفير كوريا الجنوبية يزور الإسكندرية لبحث تعزيز التعاون بين مصر وبلاده (صو)
سفير كوريا الجنوبية يزور الإسكندرية لبحث تعزيز التعاون بين مصر وبلاده (صو)
سفير كوريا الجنوبية يزور الإسكندرية لبحث تعزيز التعاون بين مصر وبلاده (صو)

المصرى اليوم

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