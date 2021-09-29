محافظ أسوان: إزالة 80 حالة تعد على مساحة 13 ألف م2

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كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم إزالة 80 حالة تعد على أراضى مباني أملاك الدولة على مساحة 13 ألفا و95 م2، ضمن الموجة الـ 18، منها 64 حالة تضم تنفيذ قرارات إدارية، بجانب إزالة حالات فورية في المهد بإجمالى مساحة 9700 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة، كما تم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك أعقبه إزالة 16 حالة تعد على أراضى مبانى أملاك الدولة بنطاق حي شرق بمساحة 3395 م2، حيث تم تنفيذ هذه الحملات المتعاقبة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، وبإشراف ومعاونة القيادات الأمنية مدعمة بقوات من الأمن المركزي والحماية المدنية، علاوة على قيادات الوحدة المحلية لمدينة أسوان مدعمة بالمعدات والسيارات الثقيلة لسرعة تنفيذ الإزالات على الوجه الأكمل.