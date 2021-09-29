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الإسماعيلي يواجه المقاولون العرب وفاركو وديًا استعدادا للموسم الجديد

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الإسماعيلي يواجه المقاولون العرب وفاركو وديًا استعدادا للموسم الجديد الإسماعيلي يواجه المقاولون العرب وفاركو وديًا استعدادا للموسم الجديد

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خاض الفريق الكروي الاول بالنادى الاسماعيلي اول مبارياته الودية تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الذي تولى مهمه القيادة الفنية خلفا لايهاب جلال، حيث واجه الدراويش نظيرة الحرية في إطار رغبة الجهاز الفنى في تجهيز اللاعبين بالشكل المأمول على أمل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل .

ودخل فريق الإسماعيلى، بقيادة طلعت يوسف، معسكراً مغلقاً في الإسكندرية بداية من الأحد الماضى وحتى 12 أكتوبر المقبل، كما أنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الإتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا في الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى في أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر المقبل، ثم المقاولون العرب يوم 6، وفى اليوم الذي يليه “7 أكتوبر” يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ويختتم سلسلة ودياته بلقاء سموحة يوم 11 من الشهر المذكور، ويستعد الدراويش للمشاركة بمنافسات الدورى العام في نسخته الجديدة والمقرر لها 25 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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