حملات مكثفة للنظافة بمدينة سيدي سالم

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‏شهد مركز ومدينة سيدى سالم، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس المدينة، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، والورق، والبلاصي، والقصابي، وسد خميس، والفقهاء القبلية، والروضة، والقن، والحدادي.

كما تابع أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية القصابى، وإصلاح وصيانة كسر في خط ٤ بوصة أمام الوحدة الصحية.