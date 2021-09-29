المقاصة: نفضل خوض الدورى الممتاز على دورين

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اكد مسؤولى نادى مصر المقاصة على رغبه الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفي، الذي تولى المهمه الفنية خلفا لمحمد عبدالجليل، إقامة دوري الموسم المقبل بنظامه المعتاد من دورين كما هو الحال عليه طوال الفترة الماضية بدون أية تغيير، باعتباره النظام الأفضل لإقامة المسابقة.

وعن إمكانية تطبيق نظام الدور الواحد أو دوري المجموعتين بسبب ضيق الوقت ورغبة مسئولي رابطة الأندية في إنهاء الموسم المقبل مبكرا، رد مدرب المقاصة بالتأكيد على أن ناديه يرفض الاقتراحين، ولكنهم سيرحبون بالأمر لو تم الموافقة على أيا من النظامين في الموسم الجديد، لافتا إلى ان اقامه المسابقة على دورين هو الأنسب لجميع الفرق ويمنح الجميع العدالة المطلوبة، بدون خوض الدوري بنظام استثنائي.