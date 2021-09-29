استشاري: الجي بلازما أحد الحلول السحرية لعلاج السيلوليت

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الجي بلازما تعمل على شد الترهلات الموجودة في الجلد وهذه التقنية مهمة جدًا لشد الترهلات بعد الولادة.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الجي بلازما تقوم بشد الجلد، وتعيده إلى عمره الأصغر، مشيرًا إلى أن هناك امكانية لاستخدم تقنية الفيزر، والجي بلازما في نفس الوقت إذا كان هناك ترهل كبير في الدهون.

وأضاف أن الجي بلازما تعتبر حل سحري لعلاج السلوليت، معقبًا: «الجي بلازما مش بتعالج السلوليت بنسبة 100%، ولكنها تعالجه إلى حد كبير، وتعيد الجلد إلى عمر الشباب خلال جلسة واحدة فقط».