أخبار عاجلة

اللواء سمير فرج قائد السيسي فى الجيش يروي كواليس لأول مرة عندما كان ملازم -
الليلة.. يد الزمالك يواجه برشلونة في ربع نهائي كأس العالم للأندية -
إبراهيم سعيد عن أزمة مونديال اليد: «عدم احترام واستخفاف بمجلس الزمالك» -
«خرجت منه كما ولدتني أمي».. ريهام سعيد تتحدث عن تعافيها من كورونا -
سوبر جلوب السعودية.. جلسة تحفيزية من «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل مواجهة برشلونة -
سوبر جلوب السعودية.. مدرب الزمالك: الإصرار والعزيمة سلاحنا أمام برشلونة -
السيسي يصدَّق على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية -
انتخابات لجان «الشيوخ»: «عبيد» لـ «الخارجية» و«منتصر» لـ «الدفاع» و«الجبلي» لـ «الزراعة» -
رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر -
علي هشام: جاهزون لمواجهة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استشاري: الجي بلازما أحد الحلول السحرية لعلاج السيلوليت

Print
استشاري: الجي بلازما أحد الحلول السحرية لعلاج السيلوليت استشاري: الجي بلازما أحد الحلول السحرية لعلاج السيلوليت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الجي بلازما تعمل على شد الترهلات الموجودة في الجلد وهذه التقنية مهمة جدًا لشد الترهلات بعد الولادة.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الجي بلازما تقوم بشد الجلد، وتعيده إلى عمره الأصغر، مشيرًا إلى أن هناك امكانية لاستخدم تقنية الفيزر، والجي بلازما في نفس الوقت إذا كان هناك ترهل كبير في .

وأضاف أن الجي بلازما تعتبر حل سحري لعلاج السلوليت، معقبًا: «الجي بلازما مش بتعالج السلوليت بنسبة 100%، ولكنها تعالجه إلى حد كبير، وتعيد الجلد إلى عمر الشباب خلال جلسة واحدة فقط».

المصرى اليوم