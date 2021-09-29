بالصور.. تصادم حافلة بشاحنة يقتل 5 إسرائيليين ويصيب 30

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معظم الضحايا ينتمون لحركة صهيونية متطرفة

قُتل خمسة إسرائيليين، وأُصيب أكثر من 30 على الأقل، في تصادم حافلة ركاب وشاحنة صغيرة ومركبات خاصة قرب مدينة الجليل.

وأوضحت طواقم طبية إسرائيلية أن الحافلة كانت تقل 40 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّنت أن حالة أربعة مصابين على الأقل حرجة، بينما حالة خمسة آخرين خطيرة.

من جانبها، ذكرت مراسلة تلفزيون "آر تي" الروسي أن معظم ضحايا الحادث ينتمون لحركة بني عكيفا الشبابية الصهيونية المتطرفة.