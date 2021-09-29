مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة

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اعتمد رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة للعام القضائي 2021/2022.

وقد تضمن قرار الحركة تولي المستشار محمد محمود محمد عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهيئة اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل؛ كما تم تكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير – نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.

وتضمنت الحركة توزيع عدد (1178) عضواً من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.

وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود لاعتبارات فيروس (كورونا)، فضلاً عن الاستجابة لرغبات الأعضاء في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص- أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة _ وكذا مراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.