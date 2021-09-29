أخبار عاجلة

جامعة طيبة.. التحقيق مع أكاديمية بتهمة الإساءة لطالبات -
مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة

Print
مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة للعام القضائي 2021/2022.

وقد تضمن قرار الحركة تولي المستشار محمد محمود محمد عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهيئة اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل؛ كما تم تكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير – نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.

وتضمنت الحركة توزيع عدد (1178) عضواً من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.

وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود لاعتبارات فيروس (كورونا)، فضلاً عن الاستجابة لرغبات الأعضاء في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص- أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة _ وكذا مراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الليلة.. يد الزمالك يواجه برشلونة في ربع نهائي كأس العالم للأندية

الليلة.. يد الزمالك يواجه برشلونة في ربع نهائي كأس العالم للأندية

إبراهيم سعيد عن أزمة مونديال اليد: «عدم احترام واستخفاف بمجلس الزمالك»

إبراهيم سعيد عن أزمة مونديال اليد: «عدم احترام واستخفاف بمجلس الزمالك»

«خرجت منه كما ولدتني أمي».. ريهام سعيد تتحدث عن تعافيها من كورونا

«خرجت منه كما ولدتني أمي».. ريهام سعيد تتحدث عن تعافيها من كورونا

سوبر جلوب السعودية.. جلسة تحفيزية من «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل مواجهة برشلونة

سوبر جلوب السعودية.. جلسة تحفيزية من «الأحمر» للاعبي الزمالك قبل مواجهة برشلونة