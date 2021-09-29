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بتهمة قرصنة المواقع الإلكترونية.. ضبط مسجل خطر والبحث مستمر عن آخر

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بتهمة قرصنة المواقع الإلكترونية.. ضبط مسجل خطر والبحث مستمر عن آخر بتهمة قرصنة المواقع الإلكترونية.. ضبط مسجل خطر والبحث مستمر عن آخر

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مسجل خطر بتهمة قرصنة وإختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمحافظة القليوبية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في أعمال القرصنة الإلكترونية وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة الخاصة بالشركات، وإنشاء وإدارة صفحات مقلدة بأسماء شركات وبنوك على المعلومات الدولية «الإنترنت» وذلك بقصد الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك وإستخدام تلك البيانات المستولى عليها في سرقة ما بها من أموال أو القيام بعمليات شرائية لمنتجات تجارية من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة وتحميل قيمتها على حساب الضحايا دون علمهم، بالإضافة إلى إستغلال مهارته في الدخول إلى المواقع الإلكترونية وشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» والقيام بأعمال القرصنة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المتهم بمحل سكنه وعثر بحوزته على هاتف محمول المستخدم في نشاطه الإجرامى بفحصه فنياً تبين أنه يحوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته نشاطه الإجرامى بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، كما أمكن الإستدلال على عدد من ضحايا المتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط المتهم الهارب.

المصرى اليوم

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