16 مليون جنيه تحسم انتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر

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اقترب مسؤولى نادى فيوتشر الصاعد حديثا للدورى الممتاز من الحصول على خدمات ناصر ماهر لاعب وسط النادى الاهلي خلال فترة الانقالات الصيفية الحالية، حيث وصلت المفاوضات لمراحل متقدمه ويتبقي فقط وضع الروتوش النهائيه على الصفقة ، و الخاصة بالقيمه المادية التى سيحصل عليها النادى الاهلي، وكذلك اللاعب

ويتبقى الاتفاق على قيمة بيع ناصر ماهر إلى فيوتشر والتي تصل إلى 16 مليون ، بخلاف النسبة المقررة للأهلي من عائد بيع اللاعب فى المستقبل قبل الإعلان بشكل رسمي عن انتقال ناصر إلى فيوتشر.

ونجح مسؤول النادى الاهلي فى اقناع اللاعب بالانضمام الى فيوتشر بدلا من بيراميدز ، فضلا عن تمسك اللاعب بالرحيل النهائي رافضا فكرة الاعارة مرة اخري وهو ما استجابت له إدارة الأهلي