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بدأ الجنوب افريقي بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي في دراسة فريق الحرس الوطني بطل النيجر عن طريق الفيديو بعما حصل على العديد من مباريات الفريق قبل المواجهتين التي تجمعهما في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل، من أجل دراسة عناصر القوة والضعف في صفوف بطل النيجر.

ويعكف الجهاز الفني على دراسة طريقة لعب بطل النيجر وطريقته في تحضير الهجمة وفي الاستحواذ على الكرة ونقلها للأمام، وكذلك التصرف في المواقف الدفاعية والهجومية، من أجل استغلال في صفوفه في تخطيه والصعود إلى دور المجموعات الإفريقي.

كما ينوي موسيماني عقد محاضرات مع لاعبي الأهلي لمشاهدة طريقة لعب بطل النيجر من أجل التعرف على المنافس عن قرب ومعرفة ابرز اللاعبين في صفوفه وأضعف النقاط في خطوطه الثلاث في خطة الانقضاض على المنافس وتحقيق مهمة الصعود إلى دور المجموعات