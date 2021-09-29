أخبار عاجلة

جامعة طيبة.. التحقيق مع أكاديمية بتهمة الإساءة لطالبات -
مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

موسيمانى يبدأ دراسة بطل النيجر

Print
موسيمانى يبدأ دراسة بطل النيجر بالفيديو موسيمانى يبدأ دراسة بطل النيجر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بدأ الجنوب افريقي بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي في دراسة فريق الحرس الوطني بطل النيجر عن طريق الفيديو بعما حصل على العديد من مباريات الفريق قبل المواجهتين التي تجمعهما في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل، من أجل دراسة عناصر القوة والضعف في صفوف بطل النيجر.

ويعكف الجهاز الفني على دراسة طريقة لعب بطل النيجر وطريقته في تحضير الهجمة وفي الاستحواذ على الكرة ونقلها للأمام، وكذلك التصرف في المواقف الدفاعية والهجومية، من أجل استغلال في صفوفه في تخطيه والصعود إلى دور المجموعات الإفريقي.

كما ينوي موسيماني عقد محاضرات مع لاعبي الأهلي لمشاهدة طريقة لعب بطل النيجر من أجل التعرف على المنافس عن قرب ومعرفة ابرز اللاعبين في صفوفه وأضعف النقاط في خطوطه الثلاث في خطة الانقضاض على المنافس وتحقيق مهمة الصعود إلى دور المجموعات

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما

بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

بالفيديو.. أديب سنغالي: مبادرة تركي آل الشيخ تحفّز عشاق الثقافة

بالفيديو.. أديب سنغالي: مبادرة تركي آل الشيخ تحفّز عشاق الثقافة