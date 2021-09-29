سموحة يطلب خوض الدوري بنظامه التقليدي

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كشف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة أن ناديه سوف يطلب إبقاء شكل الدورى على ما هو عليه دون تغيير في اجتماع الأندية مع الرابطة السبت المقبل، قائلا في تصريحات اذاعية «سموحة سوف يطلب إقامة دورى الموسم الجديد من دورين مثل الموسم الماضى، نحن في بلد كبير لا يصح تغيير شكل الدورى كل موسم، الكرة مهمة ولعبة شعبية وشكل المسابقات مهم للغاية، ومستعدون لتحمل كل الضغوط سواء اللعب كل يومين مثل الموسم الماضى طالما النظام سيطبق على الكل بعدالة».

وأضاف رئيس سموحة «أخطاء الحكام وفرت لسموحة دفع مكافأة المركز الثانى للاعبين، كنت أتمنى دفع المكافأة أفضل من معاناة الظلم التحكيمى، مستبشر خير برابطة الأندية وبوجود عصام عبدالفتاح رئيساً للجنة الحكام لتحقيق العدالة بالموسم الجديد»