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صائدة البطولات.. هنا جودة تفوز ببطولة الجمهورية للناشئات

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صائدة البطولات.. هنا جودة تفوز ببطولة الجمهورية للناشئات صائدة البطولات.. هنا جودة تفوز ببطولة الجمهورية للناشئات

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فازت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، ببطولة الجمهورية للناشئات تحت 17 عامًا «فردي»، والمقامة حاليًا في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفازت هنا جودة على زميلتها في النادي الأهلي فريدة محمد عبدالناصر، في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وبهذه النتيجة حصلت هنا جودة على المركز الأول، بينما جاءت فريدة محمد عبدالناصر في المركز الثاني.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح إداريين.

كانت هنا جودة قد إرتقت للمركز 407 في التصنيف العالمي للكبار الصادر في الشهر الجاري، حيث تقدمت 653 مركزا.

ونالت جودة إشادة واسعة من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة نظير هذا المستوى الراقي الذي تقدمه والتطور الكبير والمستمر الذي جعلها تقفز هذه المراكز دفعة واحدة

وصعدت هنا جودة أيضًا من المركز العاشر إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لتنس الطاولة ITTF لفتيات تحت 19 عامًا، مما جعلها في وضع قوي للتأهل لبطولة العالم للشباب، المقررة في البرتغال في ديسمبر المقبل.

وجاء تقدم هنا جودة بعد أن حققت المركز الثاني في البطولة الإفريقية وكانت قد حققت مفاجأة كبيرة بتغلبها في نصف نهائي البطولة على دينا مشرف المصنفة الأولى أفريقيا وأفضل لاعبات .

وصنعت هنا جودة رقما تاريخيا، بعدما أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى المباراة النهائية من بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات عن عمر 13 عاما.

المصرى اليوم

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