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«المالية»: 37 ألف شركة سجلت في النظام المسبق للشحنات

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«المالية»: 37 ألف شركة سجلت في النظام المسبق للشحنات «المالية»: 37 ألف شركة سجلت في النظام المسبق للشحنات

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كشفت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، أن ما يقدر بـ17% من الشركات لم تسجل في نظام التسجيل المسبق للشحنات حتى الآن، موضحة أن النظام يهدف لمعرفة تفاصيل الشحنات المستوردة والتأكد من جودتها قبل وصولها إلى البلاد من خلال تسجيل أسماء المستوردين والموردين ونوع السلعة.

وأضاف منى ناصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن 37 ألف و707 شركة من المصدرين سجلوا في التسجيل المسبق للشحنات بينهم 17 ألف و790 مصدر داخل .

وأشارت إلى أنه كان مقرر بدء تشغيل النظام 1 يوليو الماضي لكنه تم الاستجابة للمجتمع التجاري تم تمديد التشغيل لحد بداية أكتوبر المقبل.

وأكدت أنه تم عمل حملة إعلانية ودعائية ضخمة للتسجيل وصلت حتى في إذاعة القرآن الكريم لكي يصل لكل تاجر: «علشان اللي معرفش يعرف».

المصرى اليوم

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