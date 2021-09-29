رمضان عبدالمعز: الغل والحقد قد يصل بصاحبه إلى جهنم

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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك مرض خطير من أمراض القلوب يسمى مرض الغل، معقبًا: «تلاقي واحد غلّاوي، يكره الناس، ويكره نفسه».

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأربعاء، أن الإمام القرطبي عندما عرّف الغل، قال بإنه الحقد الكامن في الصدر، لافتًا إلى أن من آثار الغل هو الظلم، حيث يتسبب في جعل صاحبه ظالم.

وأوضح «عبدالمعز»، أن الغل والحقد قد يصل بصاحبه إلى جهنم، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا