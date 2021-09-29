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أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، خلال ترؤسه للاجتماع الشهرى لمجلس الجامعة، حرص الجامعة على التعاون المشترك مع معهد تكنولوجيا المعلومات بووزارة الاتصالات، من خلال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية.

أشار رئيس جامعة طنطا إلى دور مركز الإبداع الرقمي فى تدريب وتأهيل طلاب الجامعة على جميع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإمدادهم بمهارات تكنولوجيا المستقبل التى تواكب أحدث الأنظمة المعتمدة دولياً فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن تأهيل خريج يواكب التطور السريع والمتلاحق في مجال سوق العمل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزاره الاتصالات، أن المعهد يستهدف تقديم عدد من الخدمات لطلاب جامعة طنطا منها إنشاء مركز للتدريب والإبداع بجامعة طنطا، بغرض تأهيل وتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لمواكبة التطور السريع فى مجالات سوق العمل المصرى.