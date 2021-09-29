إلهام شاهين تستعد لعمل فني جديد: «بنات صبرة» يحارب الفكر الجاهل

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كشفت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن تحضيرها لعمل فني جديد يحمل اسم «بنات صبرة» والذي أوشك على الانتهاء من كتابته.

وقالت إلهام شاهين، خلال ندوة حفل توقيع كتابها على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14: «أنا بحضر لفيلم جديد اسمه « بنات صبرة »، يناقش ويحارب الفكر الجاهل ، لكل القضايا التي تعاني من المرأة المصرية، منها ختان الإناث، زواج القاصرات، لأني مهمومة بقضايا كثيرة، ونفسى الناس تفهم الدين صح، والقانون صح».

وتم تكريم الفنانة إلهام شاهين أول أمس في افتتاح المسرح القومي في دورته الـ14، حيث سلمته الدرع وسعادة التكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يترأس المهرجان القومي للمسرح الفنان يوسف إسماعيل ومدير المهرجان إسماعيل مختار، وستنتهي فعاليات المهرجان يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل.