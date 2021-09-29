جازان.. "الموجات الصدمية" تنهي طوابير الانتظار التي أربكتها "كورونا"

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ضمن اتخاذ التدابير والاحترازات الوقائية خلال فترة تفشي الفيروس

نجحت إدارة مستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إنهاء قائمة المرضى المجدولة حالتهم الصحية لإجراء عمليات تفتيت الحصوات بالموجات الصدمية لمن تصنف حالاتهم بالغير طارئة والتي تأجلت مواعيد إجراء العمليات الخاصة بهم ضمن اتخاذ التدابير والاحترازات الوقائية خلال فترة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضح مدير مستشفى الملك فهد المركزي بجازان الصيدلي أحمد بن محمد هندي، أن أطباء المسالك البولية تمكنوا من إنهاء إجراء عمليات تفتيت الحصوات بالموجات الصدمية لكافة المرضى المجدولة حالتهم في قائمة إجراء العمليات والمصنفة بالغير طارئة.

وأضاف هندي أن ذلك جاء من خلال خطة عمل تم إعدادها واعتمادها مسبقًا تضمنت تجهيز منطقة مخصصة لوحدة التفتيت وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية مع وحدة للإفاقة، وتكليف استشاري المسالك البولية مع فريق من قسمي التمريض والتخدير بالمستشفى، والعمل بأقصى طاقة على إجراء العمليات للمرضى وإنهاء قائمة انتظار كافة المرضى.



وبين أن الفريق شرع في إجراء عمليات التفتيت بالموجات الصدمية للمرضى المجدولين بشكل يومي,

وبواقع "6" مرضى يوميًّا تجرى لهم العمليات حتى تمكنوا ولله الحمد من إنهاء قائمة انتظار مرضى الحصوات الغير طارئة.