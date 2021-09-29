رئيس الاتحاد الإفريقي للتشييد: 3 معوقات تؤثر على استثمارات المقاولين في القارة السمراء

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قال المهندس حسن عبدالعزيز حسن، رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن استثمارات إفريقيا وخيرها مصر أولى به ويجب أن تستثمر بشكل أكبر من الاستثمارات الحالية خاصة في ظل ترحيب إفريقي بالاستثمارات والشركة المصرية التي لها تاريخ طويل من الإنشاء والتشييد في القارة السمراء.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بالتوجه إلى إفريقيا من أجل زيادة الاستثمارات فيها من أجل تحسين حياة الأشقاء الأفارقة ودخول أسواق جديدة تمثل العمق الاقتصادي والاستراتيجي لمصر.

وأشار رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إلى أن إفريقيا لا يصح أن تبنى بأيدي أجنبية لأن الشركات الأجنبية تتسبب في تهديد الأمن الاجتماعي حيث تعمل على تهميش الموارد المحلية للدول التي تدخلها وهذا يزيد معدلات البطالة ويؤثر بالسلب على دول القارة.

وأكد رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن هناك عدة عوائق تقف أمام الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في إفريقيا ومن بينها قلة عدد البنوك المصرية وعدم تسيير رحلات طيران كثيرة من قبل شركة مصر للطيران داخل القارة بشكل يلبي احتياجات رجال الأعمال المصريين.

وناشد رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، البنوك المصرية بفتح عدة فروع فيها في إفريقيا كما افتتحت تركيا بنوك في دولة ليبيا لتسهيل المعاملات المالية، مطالبا بزيادة أيضا مكاتب التمثيل التجارية المصرية في القارة شريطة أن تكون على مستوى عالي من التنظيم والخبرة والإدارة.