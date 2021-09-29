ختام حملة «المرأة المصرية صانعة السلام» في الوادي الجديد

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أكدت نادية عزمى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادى الجديد، انه الفرع اختتم حملة طرق الأبواب بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، تحت شعار «المرأة المصرية صانعة السلام»، والتى بدأت بتدريب الرائدات الريفيات وتنفيذ حملة طرق الابواب وتنفيذ الورش والأعمال الفنية.

وقالت عزمى، ان الحملة اختتمت أعمالها اليوم الاربعاء بمركز بلاط بالتنسيق والمشاركة مع بيت ثقافة بلاط ونادي طفل جمعية تنمية المجتمع بلاط حيث تم تنفيذ ورش عمل فنية متنوعة ثم فقرات اغاني وطنية لاطفال بلاط.

واضافت ان الحملة تهدف إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى، من خلال تنظيم ورش تفاعلية للرسم والتلوين وابداعات اطفال الوادي الجديد بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة تحت شعار مصر ارض المحبة والسلام.

واشارت إلى ان من بين الأهداف تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية المجتمع، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالأمن والسلام.