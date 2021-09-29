أخبار عاجلة

جامعة طيبة.. التحقيق مع أكاديمية بتهمة الإساءة لطالبات -
مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ختام حملة «المرأة المصرية صانعة السلام» في الوادي الجديد

Print
ختام حملة «المرأة المصرية صانعة السلام» في الوادي الجديد ختام حملة «المرأة المصرية صانعة السلام» في الوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نادية عزمى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادى الجديد، انه الفرع اختتم حملة طرق الأبواب بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، تحت شعار «المرأة المصرية صانعة السلام»، والتى بدأت بتدريب الرائدات الريفيات وتنفيذ حملة طرق الابواب وتنفيذ الورش والأعمال الفنية.

وقالت عزمى، ان الحملة اختتمت أعمالها اليوم الاربعاء بمركز بلاط بالتنسيق والمشاركة مع بيت ثقافة بلاط ونادي طفل جمعية تنمية المجتمع بلاط حيث تم تنفيذ ورش عمل فنية متنوعة ثم فقرات اغاني وطنية لاطفال بلاط.

واضافت ان الحملة تهدف إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى، من خلال تنظيم ورش تفاعلية للرسم والتلوين وابداعات اطفال الوادي الجديد بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة تحت شعار ارض المحبة والسلام.

واشارت إلى ان من بين الأهداف تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية المجتمع، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالأمن والسلام.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين

تعاون بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين

سفير البحرين يهنئ مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد

سفير البحرين يهنئ مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد

8 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو في كوريا الجنوبية

8 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو في كوريا الجنوبية

نائبة: «أكتوبر» ملحمة وطنية انتصر فيها المصريون

نائبة: «أكتوبر» ملحمة وطنية انتصر فيها المصريون