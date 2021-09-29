عبد الله السعيد: سنحقق الفوز فى مباراتى ليبيا

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أكد عبدالله السعيد، صانع ألعاب منتخب مصر وبيراميدز، على ثقته في تحقيق المنتخب للفوز على ليبيا والتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

واوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم«الاربعاء»: «إن تغيير مدرب الفراعنة جاء في وقت ضيق، ولكن اللاعبين اعتادوا هذه الظروف، ولدينا لاعبون محترفون وإن شاء الله في هذه الفترة القصيرة نستطيع التأقلم مع كيروش، فهؤلاء اللاعبين مر عليهم مدربون كثيرون ويستوعبون جيدًا».

وقال: «لا نفكر إلا في الفوز، وكيروش تحدث معنا عن التركيز في الفوز في كل مباراة، ومنتخب مصر اسم كبير في إفريقيا، ولكن الكرة حاليا لا تعتمد على أسماء، وعلينا أن نبذل أقصى مجهود، وإن شاء الله مستعدين لمباراتي ليبيا».

وشدد عبدالله السعيد في تصريحاته: «كيروش طلب منا أمور ننفذها في البداية هو لا يعقد الأشياء ولديه خبرة ويعرف في الأحمال، ومعه جهاز معاون يدرس كل هذا وإن شاء الله نصل للمباراة ونحن في أفضل حال».