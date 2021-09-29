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نائبا محافظ الإسكندرية ووزير الاتصالات يتفقدان مركز تدريب ATC لتأهيل الكوادر البشرية (صور)

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نائبا محافظ الإسكندرية ووزير الاتصالات يتفقدان مركز تدريب ATC لتأهيل الكوادر البشرية (صور) نائبا محافظ الإسكندرية ووزير الاتصالات يتفقدان مركز تدريب ATC لتأهيل الكوادر البشرية (صور)

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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اليوم، مركز الإسكندرية للتدريب ATC بمبنى الديوان العام، وذلك لمتابعة عدد من الدورات التدريبية المقدمة بالمركز في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المركز يهدف إلى تنمية مهارات التميز والجودة والتطوير وإعداد قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالديوان العام والأحياء والمديريات، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في ضوء التنمية المستدامة ورؤية ٢٠٣٠.

وأشارت إلى أهمية التدريب والتأهيل ورفع قدرات العاملين وإعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا أمام مدير الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي بوزارة الاتصالات، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب ATC، والأستاذ أحمد مبروك نائب مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وجميع الجهات المختصة.

نائبا محافظ الإسكندرية ووزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب ATC لتأهيل الكوادر البشرية (صور)
نائبا محافظ الإسكندرية ووزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب ATC لتأهيل الكوادر البشرية (صور)
نائبا محافظ الإسكندرية ووزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب ATC لتأهيل الكوادر البشرية (صور)
نائبا محافظ الإسكندرية ووزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب ATC لتأهيل الكوادر البشرية (صور)
نائبا محافظ الإسكندرية ووزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب ATC لتأهيل الكوادر البشرية (صور)
نائبا محافظ الإسكندرية ووزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب ATC لتأهيل الكوادر البشرية (صور)

المصرى اليوم

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