أمين عام «الشيوخ»: دور الانعقاد الثاني سيكون أقوى من الأول

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود عتمان امين عام مجلس الشيوخ إن جدول عمل الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الجديد ،سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس والذى يضم كل من رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والوكيلين بهاء أبوشقة وفيبي فوزي .و اضاف خلال لقائه بالصحفيين البرلمانيين اليوم الاربعاء، أن دور الانعقاد الأول للمجلس كان محكوم بعنصر الوقت مما أدي إلى تأجيل مناقشة بعض مشروعات القوانين ،ولذلك الكل مستعد لدور انعقاد جديد قوي في ضوء الاختصاصات المكفولة لمجلس الشيوخ بموجب الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس.

و اشار إلى أن هذا الاجتماع سيشهد تحديد أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديد ،خاصة أن هناك بعض المشروعات تم إحالتها من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الماضي منها على سبيل المثال قانون العمل وهو قانون له اهمية كبيرة.

و تابع: «هذة التشريعات مطروحة على أجندة اللجان البرلمانية لمناقشتها ،وفقا لجدول عمل كل لجنة».

وحرص المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ على توجيه التحية للمحررين البرلمانيين لدورهم في نقل المعلومة بدقة من الجلسات واللجان البرلمانية

وقال إن الجميع داخل مجلس الشيوخ يعمل من أجل مصلحة الوطن ورفعة الدولة المصرية.