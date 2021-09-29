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السفير الكوري يدعو هيئة ميناء الإسكندرية لدعم الشركات الكورية

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السفير الكوري يدعو هيئة ميناء الإسكندرية لدعم الشركات الكورية السفير الكوري يدعو هيئة ميناء الإسكندرية لدعم الشركات الكورية

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التقى السفير الكوري الجنوبي هونج جين ووك، بالربان، طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية واللواء محمد الشريف، محافظ الأسكندرية في لقاءات مختلفة.

وخلال اللقاء مع الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أشار السفير هونج إلى أهمية التعاون الثقافي بين البلدين بما في ذلك أنظمة الأرشفة ومشروع التوثيق باستخدام الورق التقليدي الكوري (هانجي)، فضلًا عن مساهمات الشركات الكورية من خلال أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات ( CSR)

وأشار السفير هونج إلى الزيارة المزمعة لرئيس مكتبات الجمعية الوطنية الكورية إلى في ديسمبر، واستعدادهم لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين المكتبات الكبرى في البلدين وطلب دعم مكتبة الإسكندرية في هذا الصدد.

واتفق الدكتور مصطفى مع السفير على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في كوريا وتراث مصر الثقافي. وأكد الدكتور مصطفى على الأهمية التي يوليها الرئيس للثقافة، معربًا عن أمله في زيادة التبادل الثقافي ومزيد من الزيارات للوفود الكورية إلى مكتبة الإسكندرية.

وخلال الاجتماع مع محافظ الإسكندرية، طلب السفير هونج دعم الشركات الكورية العاملة في الإسكندرية، مؤكدا ضرورة تفعيل اتفاقية التآخي المبرمة بين محافظة الإسكندرية ومدينة إنشون.

ومن جانبه، شكر المحافظ الكورية على تعاونها المستمر في مشروع المخطط العام لتحديث النقل الحضري في مدينة الإسكندرية من خلال وزارة الأراضي والمواصلات الكورية، مؤكدا أن المحافظة ستواصل الدعم لنجاح هذا المشروع.

وأشار السفير هونج في الاجتماع بهيئة ميناء الإسكندرية إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة ميناء بوسان وهيئة ميناء الإسكندرية في سبتمبر 2015، وكذلك مذكرة التعاون بين وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية ووزارة النقل المصرية لتطوير ميناء الإسكندرية في مارس 2016، وأعرب عن أمله أن يسهم ذلك في تعزيز وتقوية التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأضاف السفير هونج أنه يمكن توسيع نطاق التعاون بشكل كبير، خاصة مع الحكومة الكورية لمصر كدولة ذات أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية للتنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتوقع أن يساعد ذلك في تحقيق المزيد من مشاريع التعاون.

وطالب السفير هونج دعم هيئة ميناء الإسكندرية للشركات الكورية التي تستخدم ميناء الإسكندرية لتداول تجارتها، وهو ما سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أوضح الربان طارق خطة تطوير ميناء الإسكندرية، معربًا عن أمله في المزيد من الاستثمارات للشركات الكورية، مشددا على أهمية بناء القدرات وتبادل المعرفة بشأن إدارة الموانئ في إطار المذكرة الموقعة بالفعل بين ميناء الإسكندرية وميناء بوسان.

المصرى اليوم

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