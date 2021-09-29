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ولي العهد السعودي يناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الوضع في اليمن

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ولي العهد السعودي يناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الوضع في اليمن ولي العهد السعودي يناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الوضع في اليمن

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ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مستشار الأمن الوطني الأمريكي جيك سوليفان، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى الوضع في اليمن.

وخلال اللقاء، في الشأن اليمني، أكد بن سلمان على «مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة».

من جانبه أكد السيد سوليفان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين و«التزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران، ودعم المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني»، مشددا على «دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة».

‏ودعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول لذلك الهدف، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

المصرى اليوم

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