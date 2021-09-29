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انطلاق اللقاء التعريفي لمنتدى الأعمال الأول لمشروع نساء مصريات بالأقصر

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انطلاق اللقاء التعريفي لمنتدى الأعمال الأول لمشروع نساء مصريات بالأقصر انطلاق اللقاء التعريفي لمنتدى الأعمال الأول لمشروع نساء مصريات بالأقصر

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شهد محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، الأربعاء، فعاليات اللقاء التعريفي لمنتدى الأعمال الأول بالأقصر لمشروع نساء مصريات (رائدات المستقبل).

ويستهدف اللقاء تعريف نحو 35 سيدة وفتاة بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص العمل عبر التدريب ومن خلال المنح والقروض لبدء تنفيذ المشروعات حيث يتم خلال اللقاء عقد طاولة مستديرة لبعض المؤسسات المالية لعرض خدماتها وما تقدمه من دعم للمشروعات بالأقصر.

وأكد نائب المحافظ تقديم المحافظة لكل أوجه التعاون لمثل هذه الفاعليات الخاصة بقضايا تمكين المرأة لافتا الي ضرورة العمل علي تهيئة فرص جديدة للأجيال القادمة والسعي لتنفيذ مشروعات تنمية مستدامة مع الاستعانة بالأفكار الجديدة واهل الخبرة في المشروعات التي تعمل علي تنمية الإقتصاد ، مع اتباع الاجراءات القانونية والإدارية السليمة.

يشار إلي أن مشروع نساء رائدات المرحلة الثانية يتم تنفيذه في (الاقصر وارمنت) ويستهدف المساهمة في تعزيز بيئة اقتصادية أكثر شمولية وتمكينًا في من خلال الترويج الفعال للمساواة المهنية في الحصول على العمل وفي العمل بين النساء والرجال.

ويستهدف المشروع حصول 400 فتاة شابة في الأقصر على فرص عمل ذاتية مستدامة من خلال التدريب على المهارات الحياتية ومهارات تنظيم المشروعات المراعية للاعتبارات النوعية، بالإضافة إلى الحصول على الدعم المالي.

المصرى اليوم

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